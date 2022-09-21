2022/09/21 | 08:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم سيدة أمريكية رفع دعوى ضد الرئيس السابق، دونالد ترامب، مستفيدة من قانون جديد في نيويورك يتيج لضحايا الاعتداء الجنسي مقاضاة المعتدين حتى بعد مرور سنوات على وقوع الحادثة، وفق ما قاله محاموها للقضاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكية ترفع دعوى "اعتداء جنسي" ضد دونالد ترامب.. فما التفاصيل؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكية ترفع دعوى "اعتداء جنسي" ضد دونالد ترامب.. فما التفاصيل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).