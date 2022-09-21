رئيسا وزراء العراق وإسبانيا يؤكدان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي

2022/09/21 | 08:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى

الكاظمي، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز

أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجال

الاقتصادي.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي - في بيان

أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -

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