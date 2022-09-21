الكاظمي يناقش مع الرئيس الإيراني الدور الإقليمي للعراق

2022/09/21 | 08:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى

الكاظمي في نيويورك الرئيس الإيراني

ابرهيم رئيسي، على هامش أعمال الجمعية

العامة للأمم المتحدة.





وتطرق اللقاء، وفق بيان للمكتب

الإعلامي للكاظمي، إلى "دور العراق

البارز

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