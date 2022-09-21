بوتين يعلن تعبئة جزئية للجيش الروسي - عاجل

2022/09/21 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن عملية تعبئة جزئية للجيش الروسي.

وقال بوتين خلال كلمة للشعب الروسي يتحدث فيها عن مستقبل العملية العسكرية واستفتاءات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه إلى روسيا إن "النظام في كييف جعل من "الروسوفوبيا" (رهاب الروس) سلاحه الرئيسي، وجعل من الشعب الأوكراني علفا للمدافع"، مشيرا إلى أن "النظام في كييف هو من بدأ هذه الحرب، وبدأها عام 2014".

وتابع أن "النظام في كييف رفع السلاح في وجه مواطنيه العزل"، لافتا إلى أن "العمليات العسكرية في أوكرانيا كانت ضربة استباقية".

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