الزراعة تحدد اسباب ظهور فايروس ’الهبرس’ الذي يصيب الأسماك

2022/09/21 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، اسباب ظهور مرض "كوي الهبرس" القاتل الذي يصيب الأسماك.

وقال المتحدث باسم الوزراة حميد النايف لـ (بغداد اليوم)، إن "هذا الفايروس مستوطن في العراق يصيب خياشم الاسماك وادى الى نفوق اعداد كبيرة في السنوات الماضية"، مبيناً أنه "لا يوجد علاج مخصص لهذا الفايروس حول العالم ولكن يمكن الوقاية منه عن طريق المعقمات".

وأضاف، أن "اسباب ظهور الفاروس هو قلة جريان المياه واستخدام الأعلاف غير المفحوصة واكتضاض الأسماك بكميات كبير في المتر الواحد حيث ان كل هذه العوامل تسبب أمراض التنفس لدى الأسماك وغيرها من الأمراض".

وتابع النايف، أن "ظهور فايروس كوي الهبرس لم يتسبب بانخفاض اسعار الأسماك حتى فضل فتح باب الاستيراد بسبب التضخم العالمي".

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