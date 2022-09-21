الكشف عن عارض شائع لمصابي كورونا من الملقحين

2022/09/21 | 09:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات من المعروف أن الأعراض الشائعة

للإصابة بكوفيد-19 تشمل التعب والتهاب

الحلق والصداع، إلا أن هناك عارضا آخر

عاما سجل لدى المصابين بكورونا ممن

حصلوا على اللقاحات المضادة للوباء.

وأشارت البيانات التي ج

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