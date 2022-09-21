دراسة: 4 أكواب شاي يوميا يمكنها تقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة

2022/09/21 | 09:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة علمية أن تناول 4 أكواب يوميا

من الشاي الأسود أو الأخضر، يمكن أن

تقلل من خطر الإصابة بعدة أمراض خطيرة،

أبرزها القلب والسكتة الدماغية

والسكري.

وأكدت نتائج الدراسة الصينية أن الشاي

يقلل أيضا

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