5 علامات على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

2022/09/21 | 09:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار مختصون إلى وجود 5 علامات تدل على

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم،

مشددين على ضرورة عدم إهمال هذه

العلامات.

هذه العلامات والتي تظهر على صحة وجسم

الإنسان تشمل، وفقًا لـ«سكاي نيوز»

نقلًا عن موقع «إ

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