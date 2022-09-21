ضبط اربع شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية

2022/09/21 | 09:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، عن ضبط اربع شاحنات تحمل مواد مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في قسم التحري ومكافحة التهريب غب مديرية كمرك المنطقة الشمالية قامت بضبط (٤) شاحنات محملة (سمنت ابيض، دجاج مجمد، البان متنوعة وسجاد ميكانيكي) مخالفة للشروط والضوابط […]

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