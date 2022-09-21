الرئيس الروسي يعلن التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا

2022/09/21 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الأربعاء، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا، على أن تبدأ اعتبارا من اليوم.وأضاف بوتن في خطاب موجه للشعب الروسي: “نواجه اليوم القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو، […]

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