هل يواجه اقتصاد العالم ركودًا قريبًا؟ نظرة على عائدات الشركات

2022/09/21 | 09:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تريد معرفة إلى أين سيتجه الاقتصاد الأمريكي؟ ألق نظرة عن كثب على عائدات الشركات لمعرفة ذلك.ستكشف الشركات متعددة الجنسيات الضخمة مثل سيسكو و مايكروسوفت و جنرال إليكتريك و جي بي مورغان أرباحها في الأسابيع القادمة.وما يقولونه هو أكثر أهمية حتى بعدما صدمت شركة فيديكس وول ستريت الأسبوع الماضي وتراجعت عن أهدافها المالية.

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