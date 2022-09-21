2022/09/21 | 10:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال منشق روسي منفي كشف عن التعذيب في سجون بلاده وتجنيد سجناء للحرب في أوكرانيا إنه أفلت من محاولة اغتيل على يد قاتل مرتبط بالكرملين، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز".

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