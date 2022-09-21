إطلاق وجبة جديدة من مبالغ الحماية الاجتماعية

2022/09/21 | 10:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية

وكالة سالار عبد الستار، أمس الثلاثاء،

إطلاق الوجبة الثامنة من مبالغ

المشمولين بالحماية الاجتماعية ممن

أظهرت نتائج وزارة التخطيط أنهم تحت خط

الفقر.



وقال عبد الستار خل

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