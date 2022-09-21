خبراء: منظومة الكهرباء تعاني من عجز بـ 10 آلاف ميغا واط

2022/09/21 | 10:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث خبراء في مجال الطاقة عن عجز في ملف

الكهرباء يقدر بـ 10 آلاف ميغا واط،

مشيرين إلى وجود مشكلات كبيرة يتعلق

أبرزها بالإنتاج والتوزيع والنقل.

وقال خبير الطاقة زكي علي في حديث إلى

(المدى)، إن “مشكلة

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