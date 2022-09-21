الكاظمي يلتقي رئيسي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

2022/09/21 | 10:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وناقشا أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وتطرق اللقاء … Readmore

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