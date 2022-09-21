الديموقراطي الكردستاني: السوداني ابلغنا والاطراف السياسية بالتوصل الى اتفاق بشأن قانون النفط والغاز

2022/09/21 | 10:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان الدوبرداني، أن مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، أبلغهم بالتوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان، والأطراف السياسية، بشأن قانون النفط والغاز الاتحادي، الذي سيكون أول قانون يقر، في حال … Readmore

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