تداعيات هجوم أمس.. القوات الامنية تدخل حالة الاستنفار شرقي ديالى

2022/09/21 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصاكد القيادي في الحشد العشائري محمد الجبوري، اليوم الاربعاء، اعلان حالة الاستنفار الامني في مقاطعة زراعية شرق محافظة ديالى.وقال الجبوري لـ (بغداد اليوم)، انه "على خلفية مهاجمة داعش ملعب لخماسي الكرة في اطراف قرية الشيخ نجم ضمن مقاطعة شروين الزراعية شرق بعقوبة، تم اعلان حالة الاستنفار وسط انتشار واسع للقوات الامنية والحشد العشائري والشعبي".واضاف ان "هناك عمليات تمشيط لبعض الاهداف خاصة في محيط موقع الهجوم الذي يعد الاعنف خلال 2022 ودق جرس الانذار من خطورة الخلايا النائمة التي تحاول استثمار اي فرصة لقتل الابرياء"، لافتاً الى ان "الحصيلة النهائية لهجوم داعش مساء يوم امس بلغت شهيد و3 جرحى جميعهم شباب".وكشف نادي رياضي في ديالى، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، عن استشهاد اشهر لاعبيه بهجوم إرهابي شرق المحافظة.وقال عضو نادي المنصورية الرياضي اكرم خليل لـ (بغداد اليوم)، ان "الهجوم الارهابي الذي شنه داعش على ملعب في اطراف قرية الشيخ نجم بمقاطعة شروين الزراعية شرق ديالى مساء يوم امس ادى الى استشهاد لاعب النادي ايمن العزاوي".واضاف ان "العزاوي من الكفاءات الرياضية الشابة المميزة التي كان ينظر اليها بانها موهبة لها مستقبل قبل ان يقتل في هجوم ارهابي مدان مساء يوم امس".

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