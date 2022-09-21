2022/09/21 | 10:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الأربعاء، 21 ايلول، 2022، ان العراق ما...

ظهرت المقالة العراق يدخل موسم الاعتدال الخريفي أولاً على المسلة.

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