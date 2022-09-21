الدفاع تصدر تنويها جديدا للمسفوخة عقودهم

2022/09/21 | 10:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حال لم تتوفر لديهم معلومات خاصة بتاريخ فسخ العقد والتعيين وتاريخ آخر راتب وتاريخ الهروب.

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