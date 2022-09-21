شاهد بالفيديو.. شجرة آدم... أقدم أشجار العراق عند مصب دجلة والفرات

2022/09/21 | 11:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ge8Y85ch4JY

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