انتحار رجل شنقا وفتاة تفقد حياتها برصاصة عابثة في بغداد

2022/09/21 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

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فتاة من مواليد العام 2009 لقيت حتفها جراء عبثها بسلاح داخل دارها ضمن منطقة سبع البور شرقي بغداد، حسب زعم ذويهاالفتاة اصيب برصاصة استقرت في الرأس فارقت الحياة بشكل مباشرمصدر

رجل من مواليد العام 1995 يقدم على الانتحار بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع (بمبكشن) داخل داره ضمن منطقة العلاوي وسط بغدادأسباب الإنتحار ماتزال مجهولة

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