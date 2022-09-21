الدفاع تصدر تنويها للمنتسبين من المفسوخة عقودهم

2022/09/21 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأصدرت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، تنويها للمنتسبين من المفسوخة عقودهم.ونوهت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "الى المنتسبين من المفسوخة عقودهم والذين يرومون العودة الى صفوف وزارة الدفاع، الى انه في حال لم تتوفر لديهم معلومات خاصة بتاريخ فسخ العقد والتعيين وتاريخ اخر راتب وتاريخ الهروب بالإمكان ترك تلك الحقول فارغة والتأكد فقط من كتابة الرقم الاحصائي والاسم الرباعي بشكل صحيح".واضافت انه "في حال لم تتوفر لديهم معلومات خاصة بالرقم الاحصائي الخاص بهم فبالإمكان كتابة الاسم الرباعي واللقب بشكل صحيح وابقى الحقول الأخرى فارغة".

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