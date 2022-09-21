2022/09/21 | 11:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وائل الحازم: الانتخابات تحتاج الى اجواء امنة والكاظمي كان بارعًا في الانتخابات | هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: u-2EzTfknlM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وائل الحازم: الانتخابات تحتاج الى اجواء امنة والكاظمي كان بارعًا في الانتخابات | هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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