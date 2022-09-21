2022/09/21 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمة سرقت 25 مليون دينار ومصوغات ذهبية في الكرادة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمة سرقت 25 مليون دينار ومصوغات ذهبية في الكرادة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمة سرقت 25 مليون دينار ومصوغات ذهبية في الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).