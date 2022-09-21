2022/09/21 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يجب أن يحافظ الجسم على توازن دقيق للكوليسترول – فالكثير من النوع “الضار” يمكن أن يسد الشرايين، ما يسبب مجموعة من المشاكل الصحية الخطيرة.ولحسن الحظ، يوجد مشروب ساخن في متناول اليد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشروب ساخن يكسر الكوليسترول وقد يخفض مستوياته المرتفعة! المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشروب ساخن يكسر الكوليسترول وقد يخفض مستوياته المرتفعة!) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشروب ساخن يكسر الكوليسترول وقد يخفض مستوياته المرتفعة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).