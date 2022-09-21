الكشف عن قائمة مختصرة لتصاميم مركز بيزوس التعليمي بتكلفة 130 مليون دولار

2022/09/21 | 11:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف متحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن 5 تصاميم مقترحة لمركز بيزوس التعليمي بتكلفة 130 مليون دولار، وهو مشروع سيتم تحقيقه كجزء من هبة بقيمة 200 مليون دولار قدّمها مؤسس أمازون، جيف بيزوس.

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