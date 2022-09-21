كردستان وواشنطن يوقعان مذكرة تفاهم حول مواصلة التنسيق العسكري والأمني

2022/09/21 | 11:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، وفداً أمريكياً برئاسة مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم أنه، “جرى في اللقاء، التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا، ومناقشة مذكرة التفاهم التي ستوقع اليوم بين الجانبين حول مواصلة دعم البيشمركة والتنسيق العسكري والأمني”.

وأضاف البيان أن “رئيس الحكومة أثنى على الدعم الأمريكي لقوات البيشمركة، ولا سيما في التصدي للإرهاب وداعش الإرهابي”، مشيراً إلى “الأهمية التي تحملها مذكرة التفاهم التي سيوقعها الجانبان”.

كما جدد رغبة حكومة إقليم كوردستان في النهوض بالعلاقات الشاملة مع الولايات المتحدة، وفقا للبيان

بدورها عبّرت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي عن سعادتها بزيارة إقليم كوردستان، وقالت: “يشرفني أن أكون هنا اليوم لتوقيع مذكرة التفاهم التي تمثل علامة فارقة في العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا”.

وشغلت الإصلاحات في التشكيلة الوزارية التاسعة، وبالأخص الإصلاحات القائمة في وزارة البيشمركة، وأهمية الحل الجذري والدستوري للمشاكل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، جانباً من محاور اللقاء الذي حضرته السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، والقنصل العام الأمريكي لدى إقليم كوردستان إيرفين هيكس، حسب البيان.

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