الغرب يرد على إعلان بوتين التعبئة العسكرية «علامات فشل وتصعيد مقلق»

2022/09/21 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولاك، الأربعاء، إن التعبئة العسكرية الروسية كانت خطوة متوقعة، وستثبت أنها لا تحظى بشعبية كبيرة، وتؤكد أن الحرب لا تسير وفقاً لخطة موسكو.وأضاف، في رسالة نصية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول تحميل الغرب مسؤولية بدء «حرب غير مبررة»، والوضع الاقتصادي المتدهور في بلاده.واعتبرت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، دعوة الرئيس بوتين للتعبئة الجزئية لقوات الجيش والاستفتاءات الصورية على عدة مناطق، بأنها «علامات ضعف وفشل روسي».وقالت برينك – حسبما نقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية: «لن تعترف الولايات المتحدة أبداً بمطالبة روسيا بالأراضي الأوكرانية التي يزعم أنها ضمتها، وسنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا، طالما استغرق الأمر ذلك».وقالت وزيرة الخارجية البريطانية جيليان كيجان، لشبكة «سكاي نيوز»، إن خطاب بوتين يمثل تصعيداً مقلقاً، ويجب أخذ التهديدات التي وجهها فيه على محمل الجد.وأضافت «علينا بكل وضوح أن نأخذ الأمر على محمل الجد، لأننا لا نسيطر على الوضع، ولست متأكدة من أنه يسيطر على الوضع أيضاً، هذا تصعيد واضح».كان بوتين قد قال في وقت سابق إن لدى روسيا «الكثير من الأسلحة للرد» على ما وصفها بتهديدات غربية، وقال إنه لا يمزح.من جانبه، قال روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني، إن التعبئة الجزئية للجيش التي أمرت بها روسيا هي تصعيد إضافي للصراع في أوكرانيا تدرس الحكومة الألمانية الرد عليه.وأضاف أنها «خطوة أخرى سيئة وخاطئة من روسيا، والتي بالطبع سنناقشها ونتشاور بشأنها سياسياً، في ما يتعلق بكيفية الرد».

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