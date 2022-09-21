طريقة لحذف رسائل قديمة من «واتساب»

2022/09/21 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر طريقة تتيح للمستخدم حذف الرسائل من تطبيق «واتساب» حتى لو مضى على إرسالها سنة كاملة.ووفق الفيديو، فإن خطوات الحذف تتضمن فتح تطبيق واتساب، ثم الانتقال إلى الدردشة التي تحتوي على الرسالة المراد حذفها، ثم الضغط مطولاً على الرسائل، وفق ما أورده موقع العربية نت.ويتوجب على المستخدم بعد ذلك الانتقال إلى الخارج، واختيار زر وضع الطيران، ثم اختيار الوقت والتاريخ بعد توقيف التحديث التلقائي لهما من الإعدادات، والعودة بهما إلى الوراء أي إلى زمن قبل إرسال الرسالة، وأخيراً حذف الرسائل بعد إعادة الوضع الطبيعي.وأعلن تطبيق واتساب مراراً أن هدفه إرضاء المستخدمين إلى الحد الأكبر، خصوصاً مع المنافسة الشرسة التي يتلقاها من تطبيق تليغرام، ولهذا، يقوم بين الحين والآخر بإصدار تحديثات جديدة تكون على المستوى المطلوب لجميع محبيه.

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