2022/09/21 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رسمت فنانة أسترالية، لوحة كبيرة للملكة إليزابيث الثانية وتاجها الملكي على رمال شاطئ في أديلايد بأستراليا.ونشرت الفناة سو نورمان مقطع فيديو للوحة الرملية عبر حسابها على فيسبوك، وأرفقته بعبارة: «يوم جميل لإنشاء لوحة تذكارية للملكة».وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، في 8 سبتمبر 2022 عن 96 عاماً، ما خلّف حزناً شعبياً وعالمياً عليها.ونعى قادة العالم «الصديقة المميزة والمحبوبة، القائدة الملتزمة والصامدة، والملكة الاستثنائية التي طبعت التاريخ بعمق، وامرأة الدولة والخسارة التي لا تعوض».كما أقيمت في العاصمة البريطانية لندن مراسم تشييع جثمانها من كنيسة «ويستمنستر آبي»، بحضور الملك تشارلز الثالث وأعضاء الأسرة المالكة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنانة ترسم لوحة كبيرة للملكة إليزابيث على رمال شاطئ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنانة ترسم لوحة كبيرة للملكة إليزابيث على رمال شاطئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).