الخطوط الجوية العراقية تتوعد شركة مينزيس للخدمات بعد انسحابها بشكل مفاجئ من مطار بغداد الدولي

2022/09/21 | 12:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت الخطوط الجوية العراقية باتخاذ اجراءات ضد شركة مينزيس بعد انسحابها من واجبها داخل المطار بشكلٍ مفاجئ ومن دون أي سابق إنذار.وجاء في بيان صادر عن الناقل الجوي الوطني: ان “مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم … Readmore

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