2022/09/21 | 12:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مدينة إنيرغودار، تضرر أحد مباني محطة زابوروجيا النووية ونظام التبريد فيها نتيجة قصفها من قبل القوات الأوكرانية.وكتبت الإدارة عبر “تيليغرام”: “نتيجة القصف الاستفزازي من قبل القوات الأوكرانية، تم تسجيل عدد من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تعلن تضرر مباني محطة زابوروجيا النووية ونظام التبريد فيها نتيجة قصف اوكراني) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تعلن تضرر مباني محطة زابوروجيا النووية ونظام التبريد فيها نتيجة قصف اوكراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).