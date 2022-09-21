2022/09/21 | 12:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صدور الأوامر الإدارية بتعيين خريجي كليات الطب وطب الاسنان للجامعات غير العراقية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:59

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