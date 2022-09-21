2022/09/21 | 12:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ydJVpG1kekk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصريح مستفز من الرئيس الإيراني.. متناسيا تدخلات بلاده بقيادة قاآني | نشرة اخبار المنتصف 2022/9/21) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تصريح مستفز من الرئيس الإيراني.. متناسيا تدخلات بلاده بقيادة قاآني | نشرة اخبار المنتصف 2022/9/21) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).