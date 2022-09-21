بالفيديو.. جهاز مكافحة الإرهـاب يُنفذ إنزالا جويا في جبال حمرين

2022/09/21 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىبث جهاز مكافحة الإرهـاب، اليوم الأربعاء، مقطعاً فيديوياً يوثق تنفيذ عملية إنزال جوي في جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وبحسب بيان اصدره الجهاز وتلقته (بغداد اليوم) فأن "مُكافحة الإرهـاب وبمعلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي نفذّ إنزالاً جوياً ناجحاً في جبال حمرين بعد توجيه ضربة دقيقة من القوة الجوية العراقية".

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