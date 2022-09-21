لندن: يجب أخذ تهديدات بوتين على محمل الجد

2022/09/21 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

بعدما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الغرب بممارسة ابتزاز نووي ضد بلاده، في خطاب أعلن فيه تعبئة جزئية للجيش، مؤكداً "أن لدى موسكو أسلحة دمار شامل كثيرة للرد"، قائلاً إنه لا يمزح.



حذرت بريطانيا من خطورة تلك التصريحات.

فقد أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، جيليان كيجان، في تصريحات صحفية، أن خطاب بوتين اليوم يمثل تصعيدا مقلقا، مشيرة إلى ضرورة "أخذ تلك التهديدات التي وجهها على محمل الجد".

كما أضافت قائلة "علينا بكل وضوح أن نأخذ الأمر على محمل الجد، لأننا لا نسيطر على الوضع ولست متأكدة من أنه يسيطر على الوضع أيضا..



فهذا تصعيد واضح".

وكان بوتين أكد في خطابه المسجل الذي بثه في وقت سابق التلفزيون الرسمي أن بلاده تملك أسلحة دمار شامل متطورة، وأن قواته قادرة على استخدامها إذا تم تهديد وحدة أو سيادة روسيا.

كما حذّر من أنّ روسيا مستعدة لاستخدام "كل وسائلها" الدفاعية، "لحماية نفسها"، مؤكداً أن الأمر "ليس مجرد خدعة".

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