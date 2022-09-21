صدور الاوامر الوزارية الخاصة بتعيين خريجي كلية الطب للجامعات غير العراقية (وثيقة)

2022/09/21 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، صدور الاوامر الوزارية الخاصة بتعيين خريجي كلية الطب للجامعات غير العراقية.

واظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، استنادا الى كتاب مجلس الخدمة العامة الاتحادي والى موافقة وزير الصحة الدكتور هاني موسى العقابي اصدرت الدائرة الادارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة الاوامر الوزارية الخاصة بتعيين خريجي كلية الطب للجامعات غير العراقية ممن وردت صحة صدور اوامرهم الادارية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

للاطلاع على الاسماء في الرابط ادناه:

https://moh.gov.iq/upload/1343105462.pdf

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