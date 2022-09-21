2022/09/21 | 12:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف موقع “global petrol prices” المختص بأسعار الوقود والطاقة الكهربائية، الأربعاء،...

ظهرت المقالة العراق في المرتبة 11 عالميا والرابع عربياً في رخص اسعار البنزين أولاً على المسلة.

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