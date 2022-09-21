البارتي: لم نصل بعد لمرحلة الحديث عن تقاسم المناصب

2022/09/21 | 12:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، الأربعاء، أن الكرد لم يصلوا بعد لمرحلة تقاسم المناصب.

وقال شعبان إن “الأهم في المرحلة الحالية هو الاتفاق على وحدة البيت الكردي والذهاب إلى بغداد بمرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية”.

وأضاف أن “توزيع المناصب والوزارات سيحدد من خلال لجنة مشتركة من الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ويتم على أساس احتساب النقاط”.

وأشار شعبان إلى أن “الديمقراطي مايزال يصر على التوافق الكردي وأهمية عقد جلسة البرلمان في الوقت القريب العاجل”.

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