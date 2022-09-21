2022/09/21 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصلَ إلى العاصمةِ الأردنيّة عمان، فجر الأربعاء، خمسة لاعبين محترفين للالتحاق بالمنتخب الوطني والمشاركة في البطولة الرباعية.وذكر بيان لاتحاد الكرة، تلقاه/المركز الخبري الوطني/، انه “وصلَ إلى العاصمةِ الأردنيّة عمان فجر الأربعاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خمسة محترفين يصلون إلى الأردن للالتحاق بالمنتخب الوطني المركز الخبري الوطني.

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