درجال يكشف موعد اجراء قرعة خليجي 25 في البصرة

2022/09/21 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الأربعاء، عن موعد إقامة قرعة خليجي 25 في محافظة البصرة.وقال درجال في تصريح صحافي تابعه/المركز الخبري الوطني/،إن “القرعة ستقام خلال الأسبوع الثالث […]

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