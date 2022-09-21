تغادر ومعك كلب أو قطة.. فندق يساعد الحيوانات الأليفة المشردة بطريقة فريدة

2022/09/21 | 12:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلوي ميلاس، مراسلة CNN، تجري مقابلة مع رجل الأعمال كريستوفر هاردينغ، حول مبادرته لإنقاذ الحيوانات Flew The Coop، بمنتجع Hodges Bay في أنتيغوا.

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