2022/09/21 | 12:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YA4nzhjZOWM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العلوميون يعينون من قبل وزارة الصحة من دون تخصيص مالي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العلوميون يعينون من قبل وزارة الصحة من دون تخصيص مالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).