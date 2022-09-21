2022/09/21 | 12:50 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العلوميون يعينون من قبل وزارة الصحة من دون تخصيص مالي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: YA4nzhjZOWM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العلوميون يعينون من قبل وزارة الصحة من دون تخصيص مالي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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