محافظة ذي قار يرفع دعوة قضائية ضد مسؤول في شبكة الاعلام العراقي بتهمة الابتزاز

2022/09/21 | 12:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام دعوى ابتـزاز لدى الأمن الوطني.

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