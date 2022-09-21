2022/09/21 | 12:53 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي يبدي موقفه بشأن بطاقات الدفع الألكتروني مع القطاع الخاص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/21 | 12:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يبدي موقفه بشأن بطاقات الدفع الألكتروني مع القطاع الخاص) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يبدي موقفه بشأن بطاقات الدفع الألكتروني مع القطاع الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).