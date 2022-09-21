اميركا تؤكد التزامها بتعزيز قدرات العراق الدفاعية وتقديم المساعدة الأمنية

2022/09/21 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

قامت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، الدكتورة سيليست والاندر، بزيارة بغداد في يوم 20 أيلول للتواصل مع كبار القادة العراقيين وإعادة التأكيد على أهمية الشراكة في مجال الدفاع بين الولايات المتحدة والعراق.

واستناداً الى اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008، تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز قدرات العراق الدفاعية وتقديم المساعدة الأمنية كجزء من تعاون أوسع بما يعود بالنفع على جميع العراقيين وتعزيز سيادة البلد واستقراره وأمنه.

وفي عام 2022، أكدت الولايات المتحدة انتقال المهمة بالشراكة مع حكومة العراق لدعم القوات الأمنية العراقية من خلال التدريب والاستشارات وتقديم المساعدات المختلفة وتبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت التي تقود فيه الحكومة العراقية القتال ضد داعش.



ولقد غادرت القوات الأمريكية ذات الدور القتالي العراق في شهر كانون الأول عام 2021، بينما بقيت القوات المكلفة بمهمات تقديم الاستشارات والمساعدة والتمكين في العراق بدعوة من الحكومة العراقية.

ولقد التقت الدكتورة سيليست والاندر بوزير الدفاع العراقي السيد جمعة عناد سعدون والسيد رئيس الأركان الفريق اول الركن عبد الأمير يار الله ومستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي في بغداد.

وشددت الدكتورة سيليست والاندر على الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والعراق خلال اجتماعاتها مع القادة العراقيين وأكدوا التزامهم المتبادل ببناء القدرة العملياتية للقوات الأمنية العراقية، وقوات البيشمركة بهدف مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب لضمان الهزيمة الدائمة لداعش.



كما ناقشت الدكتورة سيليست والاندر فرص توسيع التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والعراق بما لا يقتصر فقط على عمليات مكافحة الإرهاب وذلك لمواجهة التهديدات الناشئة وزيادة التعاون والعمل البيني المتبادل.

وبالإضافة الى ذلك، أعربت الدكتورة سيليست والاندر عن تقديرها لجهود العراق المستمرة لإعادة توطين معتقلو داعش لمقاضاتهم وإعادة دمج النازحين من أصل عراقي من شمال شرق سوريا.

وقالت الدكتورة سيليست والاندر انه يشرفني أن أكون هنا اليوم في بغداد لمناقشة الشراكة في مجال الدفاع بين الولايات المتحدة والعراق والتشاور مع نظرائي العراقيين بشأن فرص توسيع تعاوننا الأمني لدعم المصالح المشتركة"

وسوف تسافر الدكتورة سيليست والاندر أيضاً إلى أربيل لتوقيع مذكرة تفاهم تهدف الى استمرار دعم وزارة الدفاع الأمريكية لقوات البيشمركة في عملياتهم لهزيمة داعش.

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