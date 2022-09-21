الإطاحة بارهابي وتاجر مخدرات ومتسللا بالانبار وغربي نينوى

2022/09/21 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تمكنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، من القاء القبض على 3 اشخاص بين إرهابي وتاجر مخدرات ومتسلل للحدود.

وقال بيان خلية الاعلام الأمني وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "تمكنت الاستخبارات العسكرية من القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة التحدي بالانبار وهو احد المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب، وكذلك القي القبض على احد تجار المخدرات في المحافظة ذاتها في منطقة ابو طليبان، تم تسليمها إلى جهة الطلب وفق المادة 28 من قانون المخدرات العراقي".

وفي محافظة نينوى، أضاف البيان أنه "تمكن رجال الاستخبارات العسكرية من القاء القبض على احد الأشخاص المتسللين للأراضي العراقية من الجانب السوري في غربي نينوى".

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