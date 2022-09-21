2022/09/21 | 12:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على ثلاث نساء اجنبيات بتهمة السرقة في الاعظمية.

وذكرت المديرية في بيان، أنه “تمكنت دوريات نجدة الاعظمية من القبض على ٣ نساء (اجنبيات الجنسية) لقيامهن بسرقة مبلغ من المال من داخل محل صيرفة ضمن منطقة الاعظمية ولاذن بالفرار جاء ذلك بعد ان استنجد صاحب المحل بدورية النجدة مخبرا بتعرضه للسرقة”.

واضافت انه “على الفور تم إشعار السيطرة المركزية من قبل آمر الدورية وتفتيش المنطقة تم القبض عليهن وضبط بحوزتهن المبلغ المسروق ليتم تسليمهن الى مركز الشرطة أصوليا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجدة بغداد تلقي القبض على ثلاث نساء اجنبيات بتهمة السرقة في الاعظمية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجدة بغداد تلقي القبض على ثلاث نساء اجنبيات بتهمة السرقة في الاعظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).