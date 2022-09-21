زيادة التضخم في أمريكا.. ماذا يعني ذلك؟

2022/09/21 | 12:58 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع في أغسطس وتسارع التضخم الأساسي وسط ارتفاع تكاليف الإيجارات والرعاية الصحية، مما أعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي ذخيرة لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

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