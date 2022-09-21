ما هو العمر المناسب للحصول على هاتف ذكي؟

2022/09/21 | 12:58 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنها معضلة حديثة للغاية، هل يجب أن تمنح طفلك هاتفًا ذكيًا، أم تبقيه بعيدًا عن الأجهزة لأطول فترة ممكنة؟

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